Ecco come sviluppare una coscienza ambientale per tutelare la salute e il territorio

La relazione tra Ambiente, Natura e Salute al centro del progetto “Green Ammi” della sezione di Catanzaro dell’Associazione Mogli Medici Italiani. La presidente, Silvana Aiello Bertucci, insieme al direttivo dell’Ammi, lancia con entusiasmo l’importante iniziativa.

“Cura, salvaguardia e valorizzazione del nostro patrimonio naturale e ambientale – afferma la presidente – devono diventare le parole chiave che orienteranno le nostre scelte, come associazione composta da donne sensibili, attive socialmente e attente alle esigenze-urgenze più evidenti del territorio. “Green Ammi-2 nasce dalla consapevolezza che la nostra salute dipende dal rispetto dell’ambiente e dalla necessità di sviluppare in ognuno di noi una “coscienza ambientale”.

“Da un lato – sottolinea Silvana Aiello Bertucci – è ormai consolidata la consapevolezza delle necessità di una coscienza collettiva per un futuro sostenibile ma, dall’altro, stentiamo a mettere in atto quelle semplici pratiche quotidiane, quei piccoli cambiamenti che possono contribuire a salvare la natura”.

“Green Ammi è sostenibilità, solidarietà e prevenzione – conclude Silvana Aiello Bertucci – Promuoveremo una campagna di sensibilizzazione ambientale con l’obiettivo di coinvolgere scuole, associazioni e istituzioni, tutte accomunate da un unico intento: agire per un futuro migliore. La mission è quella di consegnare alle generazioni future un ambiente il più possibile integro, facendo in modo che il nostro passaggio sul pianeta non sia occasione di distruzione ma di costruzione”.