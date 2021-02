Monitoraggio del contagio a viale Isonzo, chiusi i plessi del Casalinuovo

Sospese le attività didattiche in presenza fino al sei marzo di tutti i plessi dell’IC Casalinuovo. La comunicazione del dirigente scolastico prevede, inoltre, l’attivazione della DDI per tutte le classi della scuola primaria e per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado e per tutte le sezioni della scuola dell’infanzia secondo l’orario già predisposto e in possesso delle famiglie. La decisione è scaturita a seguito del monitoraggio in corso, da parte dell’ASP di Catanzaro della situazione epidemiologica nel quartiere Sud della città, zona Viale Isonzo.