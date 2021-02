La seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro ha accolto il ricorso della Navylos azienda concessionaria dei pontili del Porto di Catanzaro, rappresentata in giudizio dall’avvocato Giuseppe Pitaro e ha sospeso con decreto del presidente Giuseppe Iannini il provvedimento del Comune di Catanzaro con cui si imponeva lo sgombero dello specchio d’acqua oggetto della concessione entro il 28 febbraio 2021. Il giudice, che ha rilevato “la necessità di giungere a una decisione collegiale re adhuc integra, in modo da garantire tutela cautelare effettiva” ha quindi fissato per il 23 marzo prossimo la discussione in camera di consiglio.