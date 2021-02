“Sfioro con le dita e ogni cosa prende vita”, premiate le scuole vincitrici

Premiate le scuole vincitrici del concorso “Sfioro con le dita e ogni cosa prende vita”, indetto in occasione della XIV Giornata Nazionale del Braille.

L’iniziativa, è stata promossa, dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catanzaro, dall’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione di Catanzaro, dall’ Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità Comitato di Catanzaro, dall’Unione Nazionale Italiana Volontari Pro-Ciechi e dall’USR Calabria.

Dopo giorni di intensissimo e scrupoloso lavoro da parte dei giurati, impegnati a selezionare i migliori tra le numerose opere presentate, durante la quattordicesima puntata dello spazio sociale, culturale e di intrattenimento a cura dalla sezione UICI di Catanzaro, sono stati decretati i vincitori .

L’evento, trasmesso dalla sede sita in via Vincenzo Gattoleo (Piterà), in diretta Facebook e tramite collegamento alla piattaforma Zoom, ha attirato un pubblico molto numeroso composto da insegnanti, esperti e associazioni.

Grande è stata l’emozione della referente BES, Silvana Voci, delegata dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Riccio, a rappresentare l’IC Casalinuovo, nel momento in cui è stato assegnato il primo premio ed è stato richiesto un suo intervento.

Le due opere vincitrici sono:

–Libro tattile, realizzato dai docenti e dagli alunni delle classi I A e I C (gruppo A e B) della scuola primaria;

–Plastico sul tema della Shoah realizzato dai docenti e dagli alunni delle classi I A, I C, I B, II E, II B, III B , III E della Scuola Secondaria di primo grado.

L’esperienza è stata positiva per gli alunni e i docenti coinvolti: gli spazi fisici adibiti a laboratori si sono trasformati in officine delle idee dove sentirsi valorizzati e stimolati.