Covid, un caso al Liceo Fermi ma nessun allarmismo

Un caso accertato di Covid tra gli alunni di una quinta classe del Liceo Fermi (plesso di viale Crotone) del quartiere Lido di Catanzaro. La situazione è sotto controllo e non desta preoccupazione, in quanto, per come riferito dal Dirigente Scolastico Rita Agosto, l’alunno nell’ultima settimana ha seguito le lezioni in Dad, perché le classi risultano in presenza al 50%: “L’ultima presenza a scuola dell’alunno risale al 20 febbraio – ha precisato – siamo tranquilli, nella classe coinvolta sono state rispettate tutte le misure di sicurezza previste e per precauzione la classe è attualmente in Dad e lo sarà per almeno una settimana.

Abbiamo concordato con l’Asp di sottoporre a tampone rapido tutti i docenti del consiglio di classe e il personale Ata occupato nel piano interessato – ha proseguito – I tamponi processati sono tutti negativi e si sta procedendo con la sanificazione dei locali.”