Diplomi falsi, il procuratore Falvo: ‘Messo in atto qualsiasi metodo illegale per vendere titoli’

“Abbiamo accertato come venivano immessi sul mercato, quindi condizionando i concorsi pubblici, tutta una serie di titoli, di diplomi, di master e di attestazioni che consentivano a soggetti che non avevano mai frequentato i corsi di ottenere questi titoli per superare tanti ragazzi che invece, quotidianamente, si impegnano per poter entrare nel mercato del mondo del lavoro e venivano sopravanzati da questi soggetti”. Lo ha affermato il procuratore capo di Vibo Valentia, Camillo Falvo, commentando gli esiti dell’operazione “Diacono” che stamane ha portato all’arresto di 10 persone operanti nel settore dell’istruzione, circuito Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), e istituti paritari. Fra le persone finite in carcere (insieme al figlio) anche Maurizio Piscitelli, alto funzionario del Miur a cui spettava il compito di controllo e ispezione degli istituti di formazione accreditati dal Ministero. “Questa era un’associazione per delinquere – ha spiegato Falvo -abbiamo sequestrato 19 società che venivano utilizzate proprio per rilasciare queste false certificazioni (…), ma l’indagine è solo agli inizi, dovremo accertare quante certificazioni, addirittura in un’intercettazione si parla di 20/30mila, dal 2014, di attestati che sono stati rilasciati in modo falso, andando a drogare il mercato dei concorsi pubblici, in particolare dal 2019, da quando queste attestazioni, una volta venuta meno la necessità dell’abilitazione per entrare nella scuola, erano utili per poter sopravanzare nelle graduatorie”.

In tre o quattro mesi, ha aggiunto Falvo, “abbiamo accertato tutte queste condotte che venivano poste in essere, adesso a valle bisogna andare a vedere quanti sono questi certificati, quanti sono i soggetti che se ne sono avvalsi per entrare nel mondo del lavoro.”La cosa più importante che è stata accertata è questa commistione con chi doveva controllare, il funzionario pubblico, ispettore del Miur, che in realtà, invece di controllare, si prestava a fare delle false ispezioni per essere utilizzate anche davanti al Consiglio di Stato in una causa, o addirittura aveva creato, attraverso il figlio, una società che sfruttava queste attestazioni false, nel senso che le acquisiva e poi le rivendeva”. Questo, secondo Falvo, era “il prezzo della corruzione” sui 300-500 diplomi ceduti dall’Accademia Fidia (gestita dalla famiglia Licata), oltre tutta una serie di altri prezzi, come “la dazione di 2mila euro in una bottiglia di rum”.

Poi il procuratore ha spiegato: “Ci sono tanti risvolti particolari in questa indagine. Stamattina, nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità degli indagati 700mila euro, 500mila circa in contanti e gli altri titoli. Forse il Ministero dovrebbe cercare di stringere sui controlli rispetto a questi istituti, in modo da evitare che anche chi lo fa regolarmente e lealmente poi possa essere in qualche modo condizionato da questo tipo di attività”. Inoltre, Falvo ha evidenziato che secondo quanto emerso, c’erano anche “legami massonici tra alcuni degli indagati”. Infatti a casa di Licata (uno degli arrestati), nel luglio scorso erano stati rinvenuti, ha evidenziato il procuratore, “mantello, guanti, medaglioni e il legame tra questi e alcuni degli arrestati nasce proprio attraverso la massoneria”. Infine, il procuratore ha sottolineato che “attraverso questa fratellanza ci si era prodigati per far trasferire a Roma la dirigente del Miur Calabria, Maria Rita Calvosa”, fra i 23 indagati.