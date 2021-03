Sgombero porto: il Sindaco incontra i diportisti

Si è appena concluso, a Palazzo De Nobili, il lungo confronto con i diportisti “sfrattati” dai pontili del porto, per cercare una soluzione alternativa che possa venire incontro alle esigenze dei privati. “L’incontro con il Sindaco è stato proficuo, sono stati compresi i nostri disagi e presi in considerazione al punto tale da studiare una possibile soluzione – ha detto Antonio Guzzi, uno tra i diportisti presenti all’incontro – Ci sono problemematiche più o meno rilevanti che si stanno analizzando, fermo restando che in primis da parte del Sindaco c’è la volontà di tutelare chi ha le barche all’interno del porto. Abbiamo anche noi dato alcuni suggerimenti ma sulla tempistica siamo arrivati tardi – ha concluso – Non c’è una soluzione immediata e precisa, il Sindaco si è caricato del nostro disagio e si sta adoperando per venirci incontro.”