Addio a Nicola Folino, tecnico infaticabile a servizio della politica

Nicola Folino è stato un protagonista assai importante della vita politica e sociale del nostro paese (Simeri Crichi) e della Calabria, tecnico infaticabile a servizio della politica (quella con la P maiuscola), ispirato alla dottrina della Rerum Novarum, nella versione sturziana, del popolarismo democratico.

Ha saputo sempre coniugare la sua forte matrice cattolica con la moderna concezione laica della politica, ponendo al centro dell’azione amministrativa l’uomo con i suoi bisogni reali. Questo ho capito dalla frequentazione umana e politica di don Nicola, pur da posizioni diverse e in altri tempi antitetiche, ma sempre nell’assoluto e quasi sacrale rispetto dell’altro, secondo un insegnamento che non ammetteva deroghe neanche nei momenti di forte contrapposizione. So che ha fatto del bene a tanti concittadini, senza pretendere contropartite, neanche elettorali. Altri tempi, altra cultura, altra personalità.

Riposa in pace, amico. Lo meriti.

Marcello Barberio