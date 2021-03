Emergenza a viale Isonzo: 50 ordinanze per contatto, 21 positivi, 6 ricoveri

Riunione in Prefettura per parlare della situazione Covid a viale Isonzo. Al momento si parla di cinquanta ordinanze già firmate per contatto con positivo, 21 soggetti positivi e sei ricoveri. L’orientamento, per come detto dal sindaco Sergio Abramo, è di monitorare l’eventuale incremento dei casi.

“In base ai numeri, già domani, l’Asp – ha detto il primo cittadino – procederà con il trasferimento tra Sellia e San Floro nei Covid Hotel. Ma questo avverrà con decreto della Regione Calabria, sentito il sindaco”.