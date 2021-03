Ponte della Fiumarella al buio, disagi per i cittadini

Alcuni residenti del quartiere Lido segnalano la mancanza di “luci” sul ponte della Fiumarella (lato lungomare). Da quanto comunicato si evince che i due lampioni, ora per l’appunto non più esistenti, siano stati entrambi eliminati più di un anno fa, uno a seguito di un temporale con forti raffiche di vento che lo piegarono su sé stesso, l’altro, probabilmente, per una condizione di pericolo similare.

Da allora, però, i due punti d’illuminazione non sono stati ripristinati, rendendo il passaggio pedonale sul marciapiede non propriamente “abile”. C’è da dire che già di per sé, il marciapiede del ponte, non ha lo spazio sufficiente per un transito lineare poiché il passaggio risulta essere stretto, sovente, infatti, si è costretti a scendere dal medesimo per far passare chi proviene dal senso inverso. La mancanza dell’illuminazione si aggiunge dunque alla già nota difficoltà, rendendo ancor più evidente la problematica. A fronte di ciò, si auspica un ripristino di entrambi i lampioni, la parte di strada in questione con annesso marciapiede, è un passaggio obbligato per il fatto che congiunge due zone del quartiere e, pertanto, un tratto molto frequentato che deve essere effettuato in totale sicurezza.