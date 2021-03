Prima riunione dell’Autorità Idrica alla Provincia

La Provincia di Catanzaro ha ospitato, nei giorni scorsi, la prima conferenza territoriale di zona dell’Autorità idrica della Calabria.

Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’assemblea Marcello Manna – sindaco di Rende che ha riassunto quanto finora fatto dal punto di vista istituzionale – la parola passata al sindaco di Catanzaro Sergio Abramo quale soggetto ospitante che non ha fatto mancare il suo contributo tecnico e politico sulle azioni intraprese e da intraprendere, sottolineando, tra l’altro e con orgoglio, anche i risultati raggiunti nel percorso di definitiva costituzione dell’Ente d’Ambito.

Il direttore generale, Francesco Viscomi, ha relazionato in merito alla programmazione delle attività traguardando ad un disegno organico dello sviluppo del servizio anche attraverso interventi puntuali e risolutivi di criticità sulle quali si può intervenire agevolmente e in tempi brevissimi, compatibilmente con le azioni pianificate nel Piano d’Ambito regionale.

A seguire è intervenuto il vicepresidente dell’assemblea Alessandro Falvo – sindaco di Cicala – il quale ha posto l’attenzione sull’importanza di fare bene ed in fretta tutti i passi necessari per raggiungere la piena operatività attraverso la società in house che dovrà necessariamente accelerare le procedure per addivenire nel più breve tempo possibile alla mission che la norma assegna all’AIC.

Si è registrato un forte apprezzamento sull’operato di So.Ri.Cal che, attraverso il proprio commissario, sta mettendo in campo ogni azione volta al superamento delle criticità gestionali. Palese è dunque, ha sottolineato il vicepresidente, la necessità di un incontro a brevissimo con il presidente della Regione Nino Spirlì, l’assessore all’ambiente della Regione Calabria, l’Autorità Idrica ed il commissario So.Ri.Cal al fine di calendarizzare a tappe forzate le successive fasi e i reciproci impegni, dando finalmente corpo e sostanza alla più grande società in house della storia Calabrese.

A seguire gli interventi: del sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo, di Tiriolo Domenico Greco, di Amaroni Gino Ruggiero, di Sellia Marina Francesco Mauro, di Magisano Fiore Tozzo, che, oltre a evidenziare le problematiche locali sulle reti di adduzione di distribuzione, hanno manifestato grande apprezzamento per l’operato dei vertici dell’AIC e della Regione Calabria che ha dimostrato grande sensibilità nei confronti dei sindaci e larghe vedute in ambito idrico che sicuramente, auspicano, porteranno al risultato atteso da quasi tutti i calabresi che corrisponde ad un servizio idrico integrato, efficiente e possibilmente anche più economico.