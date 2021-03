Vaccinazioni, Lions Club Catanzaro Host mette a disposizione i suoi volontari

Sin dall’inizio della pandemia, il Lions Club Catanzaro Host ha dimostrato una grande sensibilità e attenzione nei confronti delle esigenze-urgenze innescate dal Coronavirus.

Raccolta fondi, donazioni di presidi sanitari, sono solo alcune delle tante iniziative realizzate in questi mesi. Il Club ha indirizzato al commissario alla Sanità della Calabria, Guido Longo, una lettera contente una proposta molto significativa ed importante.

“L’emergenza sanitaria non è ancora superata – evidenzia il presidente Antonio Scarpino – e, vista la necessità di garantire una tempestiva vaccinazione della popolazione generale, con priorità rivolta alle categorie più fragili, il Lions Catanzaro Host, insieme all’Acsa & Ste Onlus, Pediatri in Movimento ed al Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta Raggruppamento Calabria, vuole mettere a disposizione le proprie figure professionali, medici ed infermieri, da impiegare, in veste volontaria, nella campagna vaccini.“