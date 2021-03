Comune di Botricello: encomio solenne per un apprezzato medico e per l’ex comandante della locale stazione dei Carabinieri

Quando una professione viene esercitata con onestà intellettuale, dedizione alla causa ed etica del lavoro, i risultati non tardano ad arrivare e si sprecano gli attestati di stima. Encomio solenne del Consiglio comunale di Botricello per due apprezzati professionisti: Natale Innocenzo Malagrinò e Pasquale Gallucci. Il primo è stato per ventitré anni Comandante della locale stazione dei Carabinieri prima di essere trasferito a nuovo incarico.

Il secondo è stato un apprezzato medico di famiglia per più di quarantatrè anni. “Entrambi hanno rappresentano una pietra miliare della nostra società e tanta è l’ammirazione e la stima di tutta la nostra comunità”; ha sottolineato il primo cittadino di Botricello Michelangelo Ciurleo.

Alla cerimonia di consegna delle due benemerenze hanno preso parte il Capitano compagnia carabinieri Sellia Alberigo De Francesco; il parroco don Rosario Morrone; il capogruppo dell’opposizione Simone Puccio.