Covid, nuove ordinanze di sospensione di attività didattica in diverse classi di scuole cittadine

A seguito della comunicazione di un caso di positività al covid di un alunno è stata sospesa l’attività didattica in presenza in una classe dell’IC “Mater Domini”, scuola primaria plesso Gaber, dal 3 al 10 marzo. Medesima ordinanza sindacale, per lo stesso periodo, è stata adottata successivamente al riscontro, da parte dell’Asp, anche di tre casi positivi riguardanti alunni rispettivamente del 3° Gruppo Scuola dell’Infanzia Via XXVIII Ottobre Plesso S. Michele IC “Mattia Preti”, di una classe della Scuola secondaria di I grado Plesso S. Michele e di una classe della Scuola primaria “Centro” plesso Via Mons. Apa. I provvedimenti sono stati disposti in attesa che vengano completate le operazioni di tracciamento dei contatti stretti, anche al fine di consentire agli istituti di programmare le attività di sanificazione degli spazi scolastici interessati e raccomandando l’attivazione della didattica digitale integrata, laddove possibile.