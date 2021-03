Cropani, attivato l’ambulatorio comunale

Ce n’era bisogno e ora c’è: attivato ambulatorio comunale presso Comune di Cropani. E’ qui che si effettueranno i test antigenici in caso di episodi di contagi Sars-Cov-2. Così ha deciso, nell’ultima riunione, la Giunta comunale del paese affacciato sul mar Jonio.

Il primo cittadino Raffaele Mercurio pensa ai test antigenici e non trascura la campagna vaccinale: “ Se le autorità sanitarie lo consentiranno, ambulatorio comunale servirà anche per la somministrazione dei vaccini anti Covid-19. Dico grazie al Centro comunale attivato per emergenza sanitaria.”

Due cose buone in una: ambulatorio comunale utilizzerà uffici in località Pedecandela a Cropani superiore, locali rientrati da poco tempo nella disponibilità dell’Ente Comunale. Quando la tutela della salute incontra il recupero dell’esistente, la collettività ne trae vantaggi.