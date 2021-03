Sindacato Fsp: ancora prove di professionalità della Polizia di Stato del commissariato di Lido

“Un ennesimo plauso ai nostri colleghi del Commissariato di Lido che, soprattutto in un momento storico come quello attuale, non si risparmiano minimamente nel contrasto ad ogni forma delinquenziale ed in particolare, con ottimi risultati, nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.” – Lo dichiara Rocco Morelli, Segretario Provinciale del Sindacato di Polizia Fsp – la Federazione Sindacale di Polizia – commentando le ultime due operazione della Polizia di Stato nel quartiere Lido di Catanzaro.

“Non possiamo che evidenziare – dice Rocco Morelli – che nonostante le esigue risorse, in termini di uomini, mezzi e risorse varie, come più volte denunciato, il Commissariato Sezionale di Lido continua a dare risposte concrete ed incisive alla cittadinanza nel far sentire la presenza dello Stato. Ad onore del vero – continua il sindacalista dell’Fsp – finalmente, nell’ultimo anno, anche la presenza e l’incoraggiamento del Questore Finocchiaro rappresenta una marcia in più per i nostri colleghi che, con spirito di sacrificio ed enorme dedizione al lavoro, portano alto il vessillo della Polizia di Stato.

Due operazioni di Polizia negli ultimi tre giorni da parte del Commissariato di Lido nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti – conclude il Segretario Morelli – rappresentano, ancora una volta, abnegazione e professionalità al servizio del cittadino, capacità queste per le quali noi siamo ampiamente orgogliosi di far parte di questa grande famiglia chiamata Polizia di Stato.”