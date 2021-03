Covid 19, lezioni sospese alla scuola dell’infanzia di via Murano e alla primaria Passo di Salto

Il sindaco Sergio Abramo ha disposto la proroga della sospensione dell’attività didattica in presenza nella scuola dell’infanzia del plesso Murano (istituto comprensivo Vivaldi). L’ordinanza raccomanda l’attivazione della didattica digitale integrata, è valida dall’8 al 13 marzo ed è motivata dalla necessità di attendere l’esito dello screening anti-Covid eseguito dall’Asp.

Con un’altra ordinanza il sindaco Abramo ha disposto, dal 6 al 13 marzo, la sospensione dell’attività didattica in presenza in una classe della scuola primaria del plesso Passo di Salto (istituto comprensivo Casalinuovo). Alla base del dispositivo, il completamento delle operazioni di tracciamento dei contatti stretti in seguito alla comunicazione di positività al Covid di un alunno comunicata dall’Asp.