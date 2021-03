Esenzione ticket per utilizzo impianti sportivi: ok della giunta

Un’altra esenzione dei ticket per l’utilizzo degli impianti sportivi è stata stabilita dalla giunta comunale guidata dal sindaco Sergio Abramo.

L’esecutivo ha infatti deliberato l’utilizzo gratuito, per le società e associazioni sportive dilettantistiche del PalaGallo e di ogni altra struttura sportiva comunale fino al prossimo 31 maggio. È la seconda volta che l’amministrazione prolunga l’esenzione per agevolare i sodalizi sportivi messi in ginocchio dall’emergenza Covid.

Nella pratica predisposta dalla dirigente del settore Sport Simona Provenzano e relazionata dall’assessore Domenico Cavallaro, si sottolinea che per accedere all’esenzione, società e associazioni dovranno provvedere a proprie spese all’igienizzazione delle aree di gioco e di quelle a servizio. La giunta è stata assistita dalla segretaria generale Vincenzina Sica.

“Continuare a rendere valida ed efficace l’esenzione ormai in vigore da mesi – hanno sottolineato Abramo e Cavallaro – è quanto mai doveroso per provare a venire incontro, anche nell’ottica di una reciproca collaborazione, alle esigenze e ai problemi che la pandemia ha creato alle associazioni sportive dilettantistiche del capoluogo di regione”.