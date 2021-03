La buona sanità che scalda il cuore e guarisce le ferite

Riceviamo e pubblichiamo

Inizio questa mia testimonianza A.A.R., che non è solo mia, ma anche di altre tre donne, prima pazienti e poi grandi amiche: M.M., C.V., S.G.; con un grazie di cuore alla Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio. Grazie al dott. Bertucci, al dottor Abbonante, al dottor Veltri grandi uomini, prima che eccellenti professionisti, che con il loro lavoro/missione, insieme al personale tutto: Nicolina, Eleonora, Stefania, Francesco hanno realizzato un reparto all’avanguardia e di eccellenza, per la cura del tumore al seno in Calabria.

Grazie a loro tantissime donne calabresi e anche di altre regioni d’Italia hanno un’opportunità in più per guarire. Questo è il messaggio che noi quattro pazienti, amiche della “Stanza Rosa”, vogliamo rivolgere a tutte quelle donne che si trovano ad affrontare un problema al seno. Chiediamo a gran voce a tutta la sanità calabrese di supportare in tutti i modi la Breast Unit così da fermare l’emigrazione sanitaria verso altre regioni.

Ringraziamo, quindi, i grandi medici che ci hanno protetto e curato come in una grande famiglia, ci hanno seguite nei vari accertamenti, sempre con il sorriso e sostenendoci con un’umiltà che custodiremo sempre nei nostri cuori.