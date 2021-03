Piano vaccinale, Longo: “Stiamo andando a regime, coinvolgeremo i sindaci”

“Per un incremento notevole dei vaccini stiamo coinvolgendo i sindaci e la Protezione Civile”. Lo ha detto il commissario ad acta della sanità della Regione Calabria Guido Longo spiegando il piano vaccinale in Calabria. “Stiamo andando a regime e proseguiremo con gli insegnanti in tempi brevi. Ringrazio il personale medico per i grandi sacrifici che consentono di garantire i servizi anche per le altre patologie. La Calabria rimane di colore giallo, ci stiamo attrezzando per le varianti”. Come centri vaccinali, secondo quanto raccolto da catanzaroinforma.it, ci saranno 400 farmacie su base regionale.