Umg, incrementato il fondo per le borse di studio

“Con vivo entusiasmo comunico alla popolazione studentesca che il Consiglio di amministrazione della Fondazione Umg ha deliberato un incremento del Fondo borse di studio, per l’anno accademico in corso, di oltre quattro milioni e duecentomila euro. Grazie a tale implementazione, il fondo relativo alle borse di studio complessivo arriva a quasi otto milioni e quattrocento mila euro, consentendo a 2.062 studenti di poter godere del beneficio della borsa di studio”. Lo ha annunciato Valerio Donato Presidente Fondazione UMG.

“L’anno accademico – si legge nella nota – che stiamo vivendo appare veramente peculiare e ancora marcatamente segnato dall’emergenza pandemica che da un anno affligge l’Italia ed il resto del mondo e per queste ragioni l’indirizzo strategico del consiglio di amministrazione è quello di avviare ogni sforzo istruttorio per consentire la completa copertura della graduatorie, di Linea A e ove possibile anche quelle di Linea B. Ad oggi, gli sforzi condotti d’intesa con il Magnifico Rettore, con i competenti uffici regionali e della Fondazione universitaria hanno reso possibile un importante risultato in termini di distribuzione di risorse a livello regionale. Questa più equa e ragionevole ripartizione delle fonti di finanziamento del diritto allo studio universitario calabrese è alla base di ogni ragionamento per il presente e per il prossimo futuro, anche per prestazioni rivolte alla generalità della popolazione studentesca”.

“Molti studenti, che ringrazio sinceramente per le continue proposte, si interrogano sulle modalità di utilizzo della componente in servizi della borsa di studio. A tale proposito, – si legge – chiarisco che le minori spese affrontate da Fondazione Umg per l’erogazione di pasti e per consentire il servizio abitativo sono, doverosamente, utilizzate per un ulteriore ampliamento del fondo per le borse di studio. Mi auguro di comunicarvi, anche per quest’anno accademico, la copertura delle borse di studio al 100% al fine di garantire compiutamente il diritto allo studio universitario sancito dalla nostra Costituzione”.