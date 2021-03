Le organizzazioni sindacali promuovono l’atto aziendale dell’Asp di Catanzaro

Le organizzazioni sindacali CISL FP, UIL FP e le RSU esprimono soddisfazione per il nuovo attoaziendale elaborato dalla commissione Straordinaria dell’Asp di Catanzaro. “Finalmente dopo un precedente atto aziendale che penalizzava fortemente il territorio e soprattutto il Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, il nuovo atto aziendale rimette ordine e rende funzionale l’organizzazione dell’Asp di Catanzaro. In particolare – si legge nella nota – viene, finalmente, ripristinata la struttura di Malattie Infettive nel Presidio Ospedaliero di Lamezia, che l’atto aziendale del 2016 aveva chiuso in spregio alle norme e ai tanti malati, soprattutto in piena emergenza Covid. Inoltre è stata inserita nel nuovo atto aziendale in modo strutturale la Microbiologia e Virologia, utilissima in questo periodo per processare i tamponi”.

“L’atto elaborato dalla commissione straordinaria – si legge nella nota – ha messo ordine nei distretti, eliminando una pesante sovrastruttura del Dipartimento cure primarie, riportando l’erogazione delle prestazioni territoriali ai poli sanitari veri presidi di prossimità al cittadino. Anche i dipartimenti di area ospedaliera sono stati rivisti e resi funzionali, in particolare la cardiologia che si arricchisce di importanti strutture per la diagnosi e cura dei pazienti. Particolare attenzione è stata posta al presidio di Soveria Mannelli che era stato fortemente penalizzato dal precedente atto aziendale dove ora sono previste una Riabilitazione Cardiologica e una struttura per la diagnosi e cura dei disturbi alimentari.

“Degne di nota- conclude la nota – sono le strutture di supporto amministrativo e sanitario e dello staff, utili alla Direzione Strategica per un corretto funzionamento della macchina amministrativa e sanitaria. Dunque i Commissari Prefettizi aprono un nuovo corso per l’erogazione del servizio sanitario nella Provincia di Catanzaro, riportando equilibrio nell’organizzazione aziendale”.