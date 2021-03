Polo vaccinale in Ente Fiera: la soddisfazione dell’associazione “I need Eu Catanzaro città d’Europa”

“La pandemia da Covid-19 si combatte insieme condividendo idee e soluzioni. Crediamo che questo sia l’approccio giusto. In una fase così complicata accogliamo con favore il fatto che il sindaco di Catanzaro faccia proprie idee e soluzioni provenienti da associazioni e fronti politici a lui alternativi”.

E’ quanto si legge in una nota dell’associazione “I need eu Catanzaro città d’Europa”.

“Come “I need EU” – si legge nella nota – abbiamo chiesto che “Catanzaro desse un segnale forte, da capoluogo qual è, mettendo a disposizione della popolazione dell’area centrale e potenzialmente dell’intera regione la nuova struttura appena ultimata del Centro Fieristico della città“.

“Lo abbiamo chiesto con forza ricordando che: La pandemia ha sfiancato il tessuto economico e sociale di tutta Italia e se la campagna vaccinale non avrà uno sviluppo omogeneo su tutto il territorio nazionale il rischio concreto a cui andiamo incontro è quello di creare nuove e sempre più acute disparità. Infatti abbiamo ricordato che: “Non mettere in sicurezza e immunizzare una comunità vuol dire – per chi stenta a capirlo – di fatto bloccare e rallentare una necessaria ripresa economica e sociale dopo i durissimi mesi di sovraesposizione al virus e con il rischio concreto di una terza ondata”.

“Abbiamo – conclude la nota – anche chiesto di fare grande attenzione al fatto che la scelta di una location adeguata “non può ovviamente prescindere da una rinnovata ed efficiente ed efficace macchina organizzativa.” E di strutturarsi con “una piattaforma web dove il cittadino si prenota e poi va a fare il vaccino facendo prima il test sierologico per quantificare gli anticorpi a tempo zero e poi al richiamo. Questo però significherà fare soprattutto un investimento di risorse anche umane per essere efficienti e velocizzare il processo”.