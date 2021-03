8 marzo. Cavallaro (Cisal): “Covid devastante su donne lavoratrici”

“Basterebbe leggere i dati sui posti di lavoro persi in questi mesi per capire cosa ha rappresentato il Covid per l’occupazione femminile. L’aumento del lavoro delle donne, il superamento di ogni barriera per accedere con pieni diritti al mondo del lavoro era ed è, a maggior ragione adesso, unitamente alla crescita dell’occupazione giovanile e nelle regioni del mezzogiorno, una delle questioni più impellenti che le istituzioni, con il contributo delle parti sociali, devono saper affrontare, garantendo, attraverso politiche efficaci per la famiglia, servizi efficienti ed un sistema di welfare capace di conciliare la maternità e la cura della famiglia con il diritto ad un lavoro dignitoso e stabile”. Lo ha scritto su Facebook il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro nella giornata internazionale della donna.