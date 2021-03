Acqua, nel pomeriggio erogazione interrotta nel centro città

Per consentire la riparazione di un tratto di condotta su Piazza Prefettura, oggi dalle ore 13 fino alle 17, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua nel centro della città. Lo rende noto l’ufficio acquedotti specificando che le zone interessate sono quelle da via Daniele fino a Bellavista, comprese via Barlaam da Seminara e parte di viale De Filippis.