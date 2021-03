Corto circuito in una centralina nel Convitto Galluppi, nessun pericolo per personale in servizio

Nulla di grave, diciamolo subito. Ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Catanzaro su corso Mazzini e precisamente nel Convitto Galluppi a causa di un corto circuito di una centralina che ha causato un po’ di paura al personale in servizio, immediatamente fatto allontanare dalla zona interessata. Tutto si è risolto in pochi minuti e la situazione sta tornando alla normalità. Vigili del Fuoco hanno effettuato verifica e messo in sicurezza il sito.