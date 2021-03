Covid, 5 pazienti in terapia intensiva. Uno in condizioni gravi arrivato dalla Puglia

E’ stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Covid del Policlinico “Mater Domini” per essere trattato con l’Ecmo, la macchina per la circolazione extracorporea, un paziente di 56 anni trasferito in gravi condizioni dalla Puglia.

Al momento nel reparto di terapia intensiva covid del Policlinico, ad alta intensità di cura, insieme all’uomo, arrivato la scorsa notte in elisoccorso, sono ricoverati altri quattro pazienti: un giovane di 35 anni di Lamezia Terme, trasferito dal Pugliese, e tre pazienti arrivati da Vibo Valentia.