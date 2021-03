Droga, denunciati un 37enne e un 40enne di Catanzaro. Segnalata un’altra persona

Il 6 marzo scorso, i Carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido, coadiuvati da personale del Nucleo Cinofili Carabinieri di Vibo Valentia, a seguito di un controllo finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà due catanzaresi di 37 e 40 anni, trovati in possesso nelle rispettive abitazioni di 61 grammi e 35 grammi di marijuana, posta sotto sequestro. Un altro uomo di 36 anni, trovato in possesso di 6 grammi marijuana, è stato invece segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.