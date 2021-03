Liceo Artistico De Nobili e Parco Commerciale Le Fontane, un’opera “speciale” per festeggiare l’8 marzo

In occasione della giornata dedicata alle donne il “Liceo Artistico De Nobili di Catanzaro” con a capo il dirigente scolastico Dott. Angelo Gagliardi e in collaborazione con il Parco Commerciale “Le Fontane” di Catanzaro, espone un pannello decorativo realizzato su tela.

L’opera realizzata dagli alunni del IV° anno indirizzo Arti Figurative, guidati dal prof. E. Leone, docente del Laboratorio della Figurazione, simboleggia il dramma che la donna subisce durante i momenti di violenza domestica e la volontà di ribellarsi e uscire dal tunnel dei soprusi che subisce. L’occasione vuole rappresentare un momento di riflessione e di condivisione per ricordare le conquiste sociali e politiche che la DONNA ha raggiunto nel corso degli anni, nonostante le prepotenze che ha subito e che continua a subire.

Una festa diversa dalle altre per ribadire che l’8 marzo non deve essere solo una ricorrenza associata a semplici celebrazioni rituali, ma anche un occasione per riflettere sul ruolo della donna nella società e sulla violenza che si trova a vivere ed affrontare da sola. Un messaggio forte e dissonante da lanciare a tutti i clienti del centro commerciale che non potranno non notare e riflettere sul disegno evocato dalla tela.