Magisano, installato defibrillatore nella frazione San Pietro

Buone nuove per gli abitanti della piccola frazione San Pietro di Magisano: è stato già installato, nello spazio adiacente la farmacia Pellegrino, un defibrillatore a tutela della salute di tutti i cittadini. Lo strumento sanitario , molto utile in caso di patologie cardiache, è pensato per ridurre i tempi di intervento di primo soccorso.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Fiore Tozzo: “ La salute può e deve essere una priorità. Grazie all’Associazione Fo.cu.s, grazie al dott. Fabio Pellegrino, grazie al nostro impegno oggi parliamo di un gesto significativo che interessa tutti. Grazie ancora a Giusy Scumaci alla dottoressa Daniela Tropiano e all’infermiere Francesco Sacco che ci hanno illustrato le procedure del defibrillatore automatico esterno; grazie a Rossella Amelio, al presidente di Federfarma Enzo De Filippo e a don Simone.” Ci sono problematiche che non sono né di destra nè di sinistra: interessano tutti i cittadini.