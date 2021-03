Su “La Zagara Zagarise” un incontro sul tema “il coraggio delle donne”

Anche se in remoto, non passa inosservata la festa della donna in quel di Zagarise. Stasera, dalle ore 21, su pagina facebook “La Zagara Zagarise” si terrà incontro sul tema “Il coraggio delle donne”. In tanti hanno già dato l’adesione. La manifestazione è promossa dall’associazione La Zagara, presidente Jolanda Mangone, in sinergia con Avis comunale, rappresenta da Cinzia Tulello.

Ci sarà spazio per racconti e interviste, ma anche per musiche e canzoni con il solo fine di celebrare importante ruolo delle donne nella società. Nel corso della serata, ci sarà saluto delle delegata politiche sociali Antonella Bonaccorsi; spetterà all’ ingegnere Enrico Catizzone il montaggio video.