Vitambiente Catanzaro: Non si nasce donna si diventa

8 marzo 2021, in occasione della Festa delle Donne il Circolo Provinciale Vitambiente di Catanzaro, in persona del suo Responsabile l’Avv. Rita Parentela e delle socie fondatrici Lucrezia Francavilla, Angela Poerio e Rosaria Zinzi hanno deciso di omaggiare con un fascio di mimose talune donne considerate simbolo delle difficoltà ancora esistenti e ulteriormente aggravate dalla Pandemia: in rappresentanze della Forze dell’Ordine la dott.ssa Anna Filomena Palmisano, Primo Dirigente della Polizia di Stato con l’incarico di Capo di Gabinetto della Questura di Catanzaro, mentre per l’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio le Coordinatrici del reparto malattie infettive Covid le sigg.re Mariella Leto e Francesca De Fazio.

Il circolo, dopo aver portato i saluti e gli auguri del Presidente Nazionale dell’Associazione Avv. Pietro Marino, particolarmente sensibile alla tematica femminile ha evidenziato che parlare della donna da donna è una questione difficile. Da sempre, ha dichiarato l’avv. Rita Parentela, siamo state votate al silenzio della riproduzione materna e della vita domestica, nell’ombra dell’intimità della casa.

Elemento freddo di un mondo immobile: acqua stagnante quando l’uomo arde e agisce. Mediocre testimone, lontana dalla scena in cui si affrontano gli eroi padroni del loro destino, talvolta ausiliare, raramente attrice. “Noi donne spesso siamo rappresentate prima di essere descritte o raccontate.

Nonostante il 21esimo secolo sia ormai iniziato, nonostante le Donne abbiano oramai occupato posti prima appannaggio dell’uomo, continuiamo ad assistere a discriminazioni nei confronti del sesso femminile capace indiscutibilmente di affrontare situazioni critiche con caparbietà e sentimento”. Anche in questo periodo di forte solitudine e di imposto distanziamento, le donne hanno dimostrato di possedere fermezza e determinazione. Grazie a tutte le donne che fanno storia anche nella normale quotidianità. E come direbbe Madre Teresa di Calcutta “La donna ha più di tutte le creature la capacità di amare, di trasformare i piccoli gesti in momenti significativi”.

Il circolo di Catanzaro e il Presidente nazionale Pietro Marino, colgono l’occasione di inviare un augurio a tutte le volontarie del circolo di Vitambiente ma anche alle donne della nostra città quale segno di gratitudine ed ammirazione per l’impegno e la dedizione nel lavoro e nella famiglia.