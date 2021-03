Al via la vaccinazione per gli over 80 anche nel comune di Simeri Crichi. Nella mattinata di oggi, sono stati in 54 a recarsi presso la sala consiliare del Municipio dove ad attenderli vi era il medico di base, Letteria Fazio che, grazie al supporto del dottore Tarantino e della dottoressa De Luca, hanno provveduto a vaccinare quei cittadini che erano stati precedentemente contattati e dunque avevano dato piena disponibilità a sottoporsi al vaccino anti-Covid19 di Pfizer.

Gli anziani, sono quelli in cura della dott.ssa Fazio la quale, prontamente si era attivata per richiedere le dosi per i propri pazienti. Nei prossimi giorni, ha spiegato il primo cittadino Pietro Mancuso, si provvederà a raccogliere le adesioni fornite degli altri medici di base operanti sul territorio e per gli stessi sarà messo a disposizione il Policentro del paese, così da permettere ampi spazi e la possibilità di effettuare il vaccino su più soggetti in poco tempo.

Contenti e certamente più sereni si sono detti gli anziani che oggi hanno ricevuto la loro prima dose. Un giorno importante che apre ad un periodo di speranza ed un anno migliore rispetto a quello trascorso.

La dottoressa Fazio, invitando calorosamente i propri pazienti a sottoporsi alla vaccinazione, ha voluto particolarmente ringraziare l’amministrazione per la gentile concessione dei locali comunali in quanto, gli studi medici, non risultano attualmente conformi alle normative Covid dettate per la somministrazione dei vaccini.

La vaccinazione dei restanti cittadini over 80 dovrebbe avvenire questo sabato, dove l’incertezza, ha spiegato il sindaco, risiede nella celerità dell’Asp nel fornire in tempo le dosi di vaccino ai medici.