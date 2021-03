Covid 19, scuole chiuse a Soverato e Satriano

Due maestre positive al Covid 19 dell’asilo Largo Cardillo collocato a Soverato Nord. Ad annunciarlo è il sindaco Ernesto Alecci. Attivate tutte le procedure, nei prossimi giorni saranno effettuati i tamponi per i 18 bambini. All’Acquario sono stati effettati i primi test dei familiari e dei soggetti fragili: 6 sono risultati positivi. Alla luce di questi risultati, il sindaco ha deciso di non aprire le scuole fino a quando il quadro non sarà più chiaro.

Anche a Satriano, comune limitrofo a Soverato, le scuole non rimarranno chiuse a seguito di apposita ordinanza del primo cittadino.