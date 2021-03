Prima la salute, dopo la politica: l’appello del quartiere Santa Maria

Riceviamo e pubblichiamo

Nel nostro quartiere di S. Maria e, in generale, nella nostra amata Calabria, tutti stiamo vivendo con forte intensità emotiva l’evoluzione preoccupante della pandemia. La vostra testata è diventata punto di riferimento per l’aggiornamento sul focolaio covid.

Nella zona sud viviamo nella paura, non solo come cittadinanza, ma specialmente come scuola, istituzione di alunni, genitori, docenti, dirigente scolastico e personale non docente. In cima ai pensieri c’è il vaccino!

Quando ci vaccineremo? E’ l’impegno, l’organizzazione che chiediamo ai nostri amministratori. Quando ci vaccineremo? A voi, nostri amministratori, che la mettete in politica, dico: – Siamo stanchi! Poche chiacchiere e occupiamoci dell’aspetto sanitario. Occupatevi dei tamponi. Pretendiamo i vaccini! La politica verrà dopo! Da cittadino e docente vi chiedo solo umiltà e impegno sociale. I tamponi. I vaccini. Prima che sia troppo tardi. Diamine…un po’ di buon senso. Tiratelo fuori. E’ ora di agire con buon senso. Ci spero. Grazie.

Franco Capicotto