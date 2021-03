Vaccinazione, il Lions Catanzaro Host sottoscrive convenzione con la A.O. “Pugliese-Ciaccio”

Nelle situazioni di difficoltà i Lions non si sono mai tirati indietro, anzi, si sono sempre fatti promotori di iniziative importanti e preziose come la proposta, lanciata circa una settimana fa, di mettere a disposizione le proprie figure professionali, medici ed infermieri, da impiegare, in veste volontaria, nella campagna vaccini anti-Covid.

Idea in breve tempo accolta e, questa mattina, il presidente del Lions Catanzaro Host, Antonio Scarpino, ha sottoscritto la convenzione con l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Presente il commissario straordinario della A.O., Francesco Procopio; il direttore sanitario Nicola Pelle; il direttore sanitario di Presidio, Gianluca Raffaele; il direttore sanitario del Presidio De Lellis, Francesco Talarico; il past presidente del Lions Club Catanzaro Host, nonché presidente dell’associazione Acsa & Ste Onlus, Giuseppe Raiola e i soci Lions Marika Biamonte e Domenico Salerno.

A firmare l’accordo, oltre l’Acsa & Ste Onlus, anche Pediatri in Movimento e il Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta Raggruppamento Calabria.

Si sono dichiarati disponibili a supportare l’azione anche il Lions Club Mediterraneo, presieduto da Pasquale Barbieri, il Lions Club Rupe Ventosa, guidato da Carlo Talarico e il Lions Club Témesa con il suo presidente Francesco Perticone.

“C’è la necessità di garantire una tempestiva vaccinazione della popolazione generale – evidenzia Scarpino – con priorità rivolta alle categorie più fragili. Per questa ragione, abbiamo creato una “task force” che collaborerà nella gestione del flusso dell’utenza all’interno e all’esterno dei presidi ospedalieri vaccinali, con i volontari non sanitari, e nell’attività vaccinale con i volontari medici”.

La convenzione produrrà i suoi effetti per tutto il periodo dell’emergenza epidemiologica.