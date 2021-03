Veleno per animali sulle scale tra via Turco e via Cirimele, personale dell’Asp sul posto per i rilievi

Potrebbe trattarsi di veleno per animali la sostanza trovata nelle scalette tra via Turco e via Cirimele. Il personale dell’Asp sta effettuando le verifiche del caso.

E’ di tutta evidenza che, se le analisi dovessero confermare i sospetti dei residenti che hanno allertato le autorità competenti, la cosa sarebbe tanto grave quanto pericolosa, in considerazione del fatto che molti portano gli animali domestici a passeggiare in quella strada e soprattutto è una via frequentata da giovani, vista la presenza delle scuole.