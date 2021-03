Cittadinanza e legalità in tempi di DaD: incontri con Libera al Siciliani

Nemmeno la pandemia ferma le attività formative del Liceo Siciliani, da sempre aperto a enti e associazioni del territorio: nel prestigioso liceo cittadino diretto dalla prof.ssa Francesca Bianco, infatti, si sono da poco conclusi gli incontri organizzati in sinergia con Libera, l’associazione di associazioni contro la mafia nata nel 1995, per approfondire diversi argomenti oggetto di studio dell’educazione civica, in particolare le tematiche afferenti alla macroarea della Costituzione, del diritto e della legalità, e potenziarne l’azione attraverso la condivisione di momenti d’incontro comune a tutte le classi parallele.

Al ciclo di incontri, coordinati dalle prof.sse Bruno, Minervini e Silipo, hanno partecipato l’avv. Elvira Iaccino, coordinatrice di Libera Catanzaro, che ha dialogato con i ragazzi delle prime classi sul tema ‘Cittadinanza e diritti umani’; la dott.ssa Simona Dalla Chiesa, che ha offerto ai ragazzi delle classi seconde la sua testimonianza civile e umana sul tema ‘Mafia e cultura mafiosa: il contrasto alla cultura mafiosa’; Mario Vallone, Presidente ANPI Catanzaro, che ha dialogato con i ragazzi delle classi terze e quinte su temi afferenti alla Costituzione, essenza della nostra Repubblica, e ai diritti e doveri dei cittadini; infine la prof.ssa Maura Ranieri, associata di Diritto del lavoro all’UMG, che ha dialogato con i ragazzi delle classi quarte sul tema ‘Il lavoro e i suoi diritti: il lavoro subordinato’.

Gli incontri si sono svolti in diretta streaming e hanno coinvolto tutti gli studenti, sia quelli presenti a scuola che quelli in didattica a casa, grazie all’intervento del webmaster del Liceo, prof. Nicola Chiriano, e dei ragazzi di Radio Liceo Siciliani (Alessandro Pitaro, Dario Calidonna, Corrado Borrello, Saverio De Filippo, Andrea Sinopoli, Simona Ielo, Simona Anzani, Giuseppe Piccione, Alessandro Giancotti, Giorgia La Rocca, Marco Pappaianni), i quali si sono dimostrati ‘registi’ competenti e ottimi interlocutori con gli esperti, cui hanno rivolto numerose domande, animando un dialogo interessante e stimolante.

Incontri con Libera (video conclusivo RLS)

https://youtu.be/bgM-WKA-o-Y

Incontri con Libera (articolo e video di 5 incontri)

https://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/eventi/2037-incontri-con-libera-cz