Corteo per il Sant’Anna in Cittadella, malore per una manifestante

E’ stata colta da malore una manifestante che partecipava stamattina al corteo organizzato insieme al sindacato per il Sant’Anna Hospital.

Niente di grave per la donna, da quanto si apprende, mentre un’ambulanza è intervenuta nell’immediato per i soccorsi. Il lungo corteo dalla strada che porta alla Cittadella ha raggiunto poi la Regione, molta la rabbia dei partecipanti per la vertenza.