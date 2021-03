Corbelli al Tar: ‘Chiudere subito le scuole, i gravi rischi per studenti, docenti, personale e famiglie sono ribaditi da tutti gli scienziati’

‘Chiediamo che si chiudano le scuole almeno per qualche settimana in modo che si possa procedere ai vaccini per il personale scolastico. Bisogna mettere al riparo gli insegnanti ed i ragazzi che in questo momento sono mandati al massacro. Questo vorrei che fosse chiaro a tutti, lo dicono tutti gli scienziati e gli esperti’.

Così il leader di Diritti Civili Franco Corbelli davanti alla sede del Tar Calabria di Catanzaro. NEL VIDEO LE DICHIARAZIONI INTEGRALI