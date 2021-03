Furbetti del cartellino, prescrizione per due dipendenti regionali

Accusati di essere dei “furbetti del cartellino”, erano finiti a processo per truffa aggravata ai danni dell’ente pubblico due dipendenti della Regione Calabria.

I fatti risalgono al luglio del 2012: G.P. venne beccato a vidimare il badge magnetico della collega S. E., attestandone falsamente l’uscita dall’ufficio nel quale, invece, la donna non era presente.

Da qui l’accusa di truffa aggravata in concorso, che ha portato al processo davanti al giudice della prima sezione penale, Teresa Lidia Gennaro, conclusosi con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Il giudice ha infatti accolto la richiesta del pm e quelle conformi degli avvocati difensori, l’avvocato Santino Gigliotti per G.P., e gli avvocati Piero Chiodo e Bagnato per S. E.