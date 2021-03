Le ‘piscine’ di via Poerio

E’ completamente dissestata la storica via Poerio. Una strada tanto antica quanto ‘battuta’, essendo uno dei principali snodi del traffico cittadino in centro città.

Ma residenti, passanti e automobilisti sanno bene che, alle prime piogge, anche non violente, come mostra il video, si formano delle pozzanghere simili a piccole voragini che causano notevoli disagi. Sarebbe importante un intervento immediato da chi di competenza per proteggere sia la storica strada sia l’incolumità dei cittadini.