Sant’Anna Hospital, l’Asp prende atto del verbale di verifica dell’Ota e trasmette la delibera agli altri enti preposti

E’ la delibera 301 dell’Asp del 9 marzo che apre la strada al futuro del Sant’Anna Hospital, i cui lavoratori al momento sono in manifestazione presso la Cittadella regionale. Nell’oggetto si legge “esame contenuti commissione di verifica Autorizzazione sanitaria all’esercizio e vigilanza strutture sanitarie”.

“Tenuto conto delle evidenze documentali visionate in sede di verifica, dei locali visitati e delle risposte fornite in sede di audit- si legge nel verbale – il gruppo O.T.A. ha elementi sufficienti per esprimere la propria valutazione. Poiché la verifica non può prevedere la raccolta di tutte le evidenze possibili, ma si basa su analisi a campione, il risultato della visita di verifica non garantisce la totale assenza di non conformità nelle aree valutate. Per la verifica del mantenimento dei requisiti minimi di autorizzazione si rimanda al verbale di competenza della commissione preposta della ASP di Catanzaro.

“Per come richiesto dal Coordinatore O.T.A. con piano di verifica/audit del 22/02/2021 trasmesso a mezzo pec del 19/02/2021 – prosegue il verbale – il G.d.a., incaricato di accertare il possesso dei requisiti di accreditamento stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare dalla Legge Regionale n. 24/2008 e dal DCA n. 81/2016 con riferimento a: Rinnovo Accreditamento UTIC Riesame delle raccomandazioni di cui al verbale O.T.A. del 24/12/2020 della Casa di Cura Villa S. Anna di Catanzaro – il cui rappresentante Legale pro tempore è Giovanni Parisi esprime la valutazione sul possesso dei requisiti di accreditamento sotto indicata: Possesso con riferimento a Rinnovo Accreditamento UTIC” mentre “Le non conformità/raccomandazioni sono state superate con riferimento al Riesame delle raccomandazioni di cui al verbale O.T.A. del 24/12/2020”.

Nel documento si dà anche atto che verranno comunque valutati ulteriori sviluppi dell’inchiesta “Cuore matto”.

La delibera è stata inviata alla Regione e al Prefetto.