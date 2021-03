Covid, focolaio viale Isonzo: da domani controlli serrati delle Forze dell’Ordine

Saranno intensificati da domani i controlli anti-covid delle Forze dell’Ordine nel quartiere di via Isonzo periferia Sud di Catanzaro, in cui abitano numerose famiglie di etnia rom, dove è in atto un vero e proprio focolaio di contagio di Covid 19, con decine di positivi e oltre 200 persone in quarantena.

Il rafforzamento dei controlli, coordinati dalla Questura, viene attuato a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza, riunito in Prefettura, al quale hanno preso parte il rappresentante del governo, il sindaco Sergio Abramo e i rappresentanti delle Forze dell’ordine e della protezione civile, in cui si è valutata anche la possibilità di istituire una mini zona rossa.

La preoccupante situazione di diffusione del virus nella zona rende necessario un serrato controllo del rispetto delle ordinanze di quarantena.