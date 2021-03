Covid, sospesa la didattica in presenza domani venerdì 12 marzo per la scuola primaria e la scuola d’infanzia di Roccelletta

‘In questi minuti sono stata informata di due positività al covid-19 di familiari conviventi di alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola d’infanzia di Roccelletta.

Le classi coinvolte sono almeno 4, al momento non sono state riscontrate positività degli alunni ma ancora non si hanno dati sufficienti per capire quanto sia esteso il contagio e vanno avviati i relativi tracciamenti.

Per questo motivo ho deciso di sospendere la didattica in presenza per la giornata di domani venerdì 12/03 per la scuola primaria e la scuola d’infanzia di Roccelletta.

Seguiranno aggiornamenti’.

E’ quanto comunica il sindaco di Borgia Elisabeth Sacco.