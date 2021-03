Domani la riunione del Comitato di sorveglianza del Por Calabria Fesr Fse 2014-2020

Domani, venerdì 12 marzo, a partire dalle ore 10, nella sala verde della Cittadella “Jole Santelli” a Catanzaro, si riunirà il Comitato di sorveglianza del Por Calabria Fesr Fse 2014-2020.

La settima seduta del Comitato sarà presieduta dal presidente della Regione, Nino Spirlì, e condotta dall’Autorità di gestione del Por, Maurizio Nicolai.

Oltre ai componenti effettivi e consultivi, parteciperanno alla riunione anche l’Autorità di Audit, l’Autorità di certificazione, i rappresentanti della Commissione europea, la Corte dei conti, il presidente della II commissione regionale “Bilancio, Programmazione economica e attività produttive affari dell’Unione europea e relazioni con l’estero” e l’associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo. Collegamento in videoconferenza per i componenti del Comitato esterni all’amministrazione regionale.

Sarà possibile seguire i lavori anche in diretta streaming sul sito istituzionale e sulla pagina facebook della Regione Calabria.