Furgone in fiamme, stamattina sulla nuova 106 al km 9-800. Il mezzo, che trasportava materassi, proveniva da Salerno in direzione Catanzaro Sud. Il conducente del mezzo si è, ad un certo punto, accorto di alcune anomalie. Si è, quindi, fermato nella piazzola di sosta ed ha scaricato i materassi. Le fiamme si sono alzate alte, ma per fortuna il conducente è rimasto illeso.