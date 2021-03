Inchiesta “Coccodrillo”: tutti i dettagli illustrati nella conferenza stampa

Si è svolta, stamattina, la conferenza stampa relativamente all’inchiesta “Coccodrillo” condotta dalla Guardia di finanza con il coordinamento della Dda di Catanzaro a carico del gruppo imprenditoriale Lobello.

La conferenza stampa

Nel corso dell’operazione, stamani, sette persone sono state arrestate – una in carcere e sei ai domiciliari – tre hanno ricevuto una misure interdittiva e sono stati sequestrati beni per un valore di 50 milioni di euro. Agli indagati sono contestati, a vario titolo, i reati di concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio, favoreggiamento reale ed estorsione.

L’indagine, condotta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-Finanziaria-Gico di Catanzaro, avrebbe evidenziato gravi indizi a carico degli imprenditori catanzaresi Antonio, Giuseppe e Daniele Lobello per diversi reati di intestazione fittizia di beni, realizzati grazie ad un sistema di società, formalmente intestate a terzi e tuttavia controllate e gestite dagli stessi, al fine di sottrarre il proprio patrimonio all’adozione di prevedibili misure di prevenzione antimafia.