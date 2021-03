Online la multipiattaforma di elearning “Giovani, uno sguardo al passato ed uno al futuro”

E’ online la multipiattaforma di elearning ideata nell’ambito del progetto “Giovani, uno sguardo al passato ed uno al futuro”, con ente capofila la Provincia di Catanzaro finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le Politiche giovanili e Servizio civile universale, nell’ambito dell’iniziativa “AzioneProvincEgiovani” promossa dall’Unione Province d’Italia (UPI). I partner di progetto sono la Cooperativa Araba Fenice, l’associazione “Terra di Mezzo”, l’associazione CAM GAIA ed il Comune di Vallefiorita in qualità di partner associato. Raggiungibile dall’indirizzo https://www.giovanicatanzaro.it/ la piattaforma è anche uno strumento di racconto del progetto ed ospiterà contributi dedicati ai giovani sui temi di orientamento alla scuola e al lavoro/case history sull’autoimprenditorialità in Calabria e informazioni sulle attività erogate.

All’interno della web app, così denominata per la sua molteplice funzionalità su diversi dispositivi, saranno inoltre integrati i collegamenti a tutte le pagine social del progetto per consentire ai ragazzi di interloquire con le istituzioni attraverso un canale diretto. La piattaforma, a fine progetto, rimarrà a disposizione dei ragazzi grazie alla gestione diretta da parte della Provincia di Catanzaro.

LA WEB APP

Ad occuparsi dell’ideazione e della creazione della WEBAPP (applicazione multipiattaforma) è stata la Cooperativa Araba Fenice. Al suo interno, i giovani della fascia 15-21 anni potranno prenotare per gli incontri di orientamento formativo e lavorativo e partecipare alla formazione a distanza in modalità sincrona e/o asincrona. Tutte le funzioni e le sezioni previste nella Web APP saranno fruibili attraverso qualsiasi dispositivo (PC, Smartphone, Tablet) e sistema operativo (Windows, MacOS, Linux, Android, iOS). Per quanto concerne la sezione dedicata alla formazione a distanza, al fine di consentire una più rapida e accessibile consultazione, è prevista l’integrazione di un’APP nativa per IOS e Android scaricabile gratuitamente tramite APP Store e Play Store.

ORIENTAMENTO, CASE HISTORY DI AUTOIMPRENDITORIALITA’ E INFODAY

Una parte importante della formazione online, erogata tramite la piattaforma www.giovanicatanzaro.it, sarà curata dall’associazione “Terra di Mezzo” che garantirà appuntamenti online di orientamento allo studio e al lavoro e giornate dedicate agli “INFODAY”, momenti di informazione su opportunità di finanziamento nazionali ed europee e normative, senza dimenticare lo spazio per le testimonianza positive di casi di giovani imprenditori calabresi che hanno investito – e con successo – nella loro terra. Per rimanere aggiornati sulle date e ricevere le modalità di frequenza e i calendari degli appuntamenti basterà compilare il form online al seguente indirizzo https://www.giovanicatanzaro.it/questionario.

“Le attività che andremo a fare con i ragazzi mirano a far conoscere le tante opportunità che a livello europeo vengono offerte per quanto riguarda il lavoro, il volontariato, lo scambio di esperienze. Si tratta di offrire ai nostri giovani informazioni utili e conoscenze necessarie per sapersi orientare in un mondo sempre più complesso e articolato”, spiega Gianni Paone, presidente dell’associazione “Terra di Mezzo”.

I CORSI DI FORMAZIONE SU WEB MARKETING E STAMPA 3D

Nei prossimi giorni partiranno i corsi gratuiti online offerti dal progetto “Giovani, uno sguardo al passato ed uno al futuro” in “STAMPA 3D” e “Web Marketing” a cura della Cooperativa Araba Fenice.

“Gli studenti, durante le attività formative, saranno coinvolti attivamente nello sviluppo e nella gestione di tutte le attività, funzionalità aggiuntive e add-ons necessarie per la gestione, acquisizione e promozione della sezione dedicata alla formazione e orientamento”, ci spiega Mario Focaccio, vicepresidente della Cooperativa Araba Fenice.

In particolare i ragazzi saranno chiamati a svolgere le attività di:

– Gestione dei contenuti della sezione dedicata alla formazione a distanza (creazione di nuovi corsi,

caricamento delle lezioni, creazione di quiz e questionari interattivi);

– Social Media Marketing (storytelling e promozione dei contenuti attraverso i media: LinkedIn,

Facebook, Instagram, Twitter e YouTube);

– Direct Email Marketing (integrazione di un software per l’acquisizione di email e invio di newsletter promozionali);

– Search Engine Optimization (Analisi e ricerca delle parole chiave da posizionare nei motori di ricerca sfruttando la scrittura creativa contenuta nella sezione Blog);

– Creazione di un portfolio digitale (singola pagina web realizzata attraverso degli strumenti online).

All’interno della programmazione delle attività formative è previsto un corso di stampa 3D concernente le tecnologie di manifattura additiva e industria 4.0, gli ambiti di applicazione e futuri sviluppi, i software di modellazione 3D e i software di slicing.

I ragazzi saranno coinvolti attivamente nella modellazione tridimensionale di un oggetto che sarà poi stampato attraverso le stampanti 3D di cui si è dotati. Anche in questo caso, tutto il materiale formativo prodotto sarà caricato dagli stessi studenti all’interno della sezione dedicata alla formazione a distanza in modalità asincrona.

Tutti i giovani interessati a partecipare ai corsi sono invitati a farlo attraverso l’iscrizione al form online raggiungibile dall’indirizzo https://www.giovanicatanzaro.it/questionario. Utenti privilegiati saranno i ragazzi contattati attraverso le scuole medie e superiori della provincia di Catanzaro ma il progetto intende dare anche spazio e opportunità formative a giovani disoccupati, ragazzi fuoriusciti precocemente dal circuito scolastico e ragazzi a rischio dispersione e/o provenienti da contesti difficili anche al di fuori del target di età previsto.