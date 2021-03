Operazione della Guardia di Finanza, arresti per imprenditori catanzaresi e prestanome (NOMI)

Dalle prime luci dell’alba i finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro stanno eseguendo un’operazione di polizia coordinata e diretta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

L’indagine è coordinata dal procuratore capo Nicola Gratteri e dall’aggiunto Vincenzo Capomolla.

Sono in corso di esecuzione 10 ordinanze cautelari emesse dal gip Valeria Isabella Valenzi su richiesta della Procura, e il sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 50 milioni di euro nei confronti di alcuni imprenditori catanzaresi e dei loro prestanome.

Un indagato è finito in carcere, sei ai domiciliari, misure interdittive per tre professionisti (ragionieri, consulenti, commercialisti). Sono 16 complessivamente gli indagati.

Tra i destinatari delle misure cautelare gli imprenditori edili Antonio Lobello e i figli Daniele e Giuseppe, i primi due ai domiciliari, il terzo finito in carcere.

Tra i difensori degli indagati gli avvocati Enzo e Davide De Caro, Armodio Migali e Piero Mancuso.

I destinatari dell’ordinanza sono:

Giuseppe Lobello di Simeri Crichi (Carcere)

Antonio Lobello di Simeri Crichi (Arresti domiciliari)

Daniele Lobello di Simeri Crichi (Arresti domiciliari)

Francesco Iiritano di Catanzaro (Arresti domiciliari)

Vincenzo Pasquino di Catanzaro (Arresti domiciliari)

Domenico Rotella di Simeri Crichi (Arresti domiciliari)

Anna Rita Vigliarolo di Simeri Crichi (Arresti domiciliari)

Vitaliano Maria Fulciniti di Catanzaro (Interdittiva, divieto di esercitare la professione per un anno)

Pasquale Torchia di Botricello (Interdittiva, divieto di esercitare la professione per un anno)

Pasquale Vespertini di Catanzaro (Interdittiva, divieto di esercitare la professione per un anno)

Nell’ambito dell’operazione le fiamme gialle hanno eseguito il sequestro preventivo disposto dal gip delle imprese e dei beni aziendali della: Strade Sud srl di Simeri Crichi, Trivellazioni Speciali srl di Botricello, Marina Café Srls di Catanzaro, Consorzio Stabile Genesi di Catanzaro, Consorzio Stabile Zeus di Simeri Crichi.

Altri indagati:

Antonio Capellupo di Botricello

Pietro Garcea di Simeri Crichi

Marika Lobello di Catanzaro

Gaetano Oliveti di Taverna

Giuseppe Rotella di Simeri Crichi

Francesca Rotella di Simeri Crichi